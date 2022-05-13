تويتر تُوقف التوظيف لتَخفيض التكاليف وتُقيل اثنين من المديرين عبر رسالة بالبريد الإلكتروني
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تويتر تُوقف التوظيف لتَخفيض التكاليف وتُقيل اثنين من المديرين عبر رسالة بالبريد الإلكتروني

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العرب اليوم - تويتر تُوقف التوظيف لتَخفيض التكاليف وتُقيل اثنين من المديرين عبر رسالة بالبريد الإلكتروني

تويتر
واشنطن - العرب اليوم

أعلن المتحدث باسم موقع تويتر Twitter  أن الشركة أوقفت معظم عمليات التوظيف مؤقتًا، وسيغادر اثنان من المديرين التنفيذيين الشركة.تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يسعى فيه الملياردير إيلون ماسك، لإتمام صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء الشركة وتحويل ملكيتها إلى شركة خاصة.وأفادت رويترز في وقت سابق، أن ماسك أبلغ البنوك في إطار جمع الأموال للصفقة أنه سيخفض رواتب المديرين التنفيذيين وأجر مجلس الإدارة ويدفع الشركة لخفض التكاليف الأخرى.وتتداول أسهم تويتر Twitter الآن على انخفاض بأكثر من 8 دولارات للسهم أقل من سعر شراء إيلون ماسك، مما قد يشير إلى أنه قد يكون هناك بعض الشكوك بين المستثمرين بشأن إغلاق الصفقة. 

وأكد المتحدث الرسمي، أن رئيس قسم المستهلك  كيفون بيكبور، وقائد منتجات الإيرادات بورس فلاك سيغادران الشركة، كما ذكرت رويترز في وقت سابق أن الرئيس التنفيذي باراج أجراوال أبلغ الموظفين بالأخبار في رسالة بالبريد الإلكتروني.وفي سلسلة تغريدات يوم الخميس، قال بيكبور إنه لم يكن يعلم بقرار مغادرة تويتر Twitter، مُشيرًا إلى أنه أُخبر بقرار رحيله أثناء عطلته.وكتب بيكبور: طلب مني باراج المغادرة بعد أن أعلمني أنه يريد أن يقود الفريق في اتجاه مختلف. 

وكانت أحدث اقتراحات ماسك هي ما نشره قبل ساعات اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر، حيث قال إنه يرى أن التغريدات ذات الترتيب الزمني هي أفضل كثيرًا من تلك التي تقترحها خوازرمية تويتر، موضحًا الطريقة التي يستطيع بها المستخدم العودة إلى التغريدات المتسلسلة زمنيًا.وكتب الملياردير الأمريكي عبر تويتر: تبدو التغريدات ذات الترتيب الزمني أفضل بكثير مما تقترحه الخوارزمية"، مضيفًا: "انقر على النجوم في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، للعودة إلى التسلسل الزمني.ولقي اقتراح مؤسس شركة تسلا تفاعلًا واسعًا، وكان من ضمن المتفاعلين معه جاك دورسي، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، والذي أيد فكرة ماسك عن التغريدات ذات التسلسل الزمني، موضحًا في الوقت نفسه مزايا كل خوارزمية.

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تويتر تُوقف التوظيف لتَخفيض التكاليف وتُقيل اثنين من المديرين عبر رسالة بالبريد الإلكتروني تويتر تُوقف التوظيف لتَخفيض التكاليف وتُقيل اثنين من المديرين عبر رسالة بالبريد الإلكتروني



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