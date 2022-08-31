المحاولة التالية لإطلاق مهمة أرتميس إلى القمر يوم السبت

قالت إدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) إن السبت المقبل هو الموعد التالي المحتمل لإطلاق مهمة (أرتميس) التجريبية غير المأهولة لاستكشاف القمر بعد محاولة فاشلة جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع.