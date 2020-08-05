علماء يبتكرون جلدًا إلكترونيًا قادرًا على إعادة الإحساس باللمس

بالاستعانة بلوغاريتمات الذكاء الصناعي، نجح باحثون في سنغافورة في تطوير «جلد إلكتروني» قادر على إعادة الإحساس باللمس، وهو ما يبعث الأمل في أن يستخدم الابتكار لإتاحة فرصة التعرف على الأشياء والإحساس بالملمس؛ بل والشعور بالحرارة والألم لأصحاب الأطراف الصناعية.

وحسب «رويترز»، يتكون الابتكار الجديد الذي أطلق عليه اسم «إيسز» مما يصل إلى 100 حساس صغير، في مساحة تبلغ نحو سنتيمتر مربع واحد. ويقول الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية، إن هذا الجهاز يمكنه معالجة البيانات بسرعة تفوق سرعة الجهاز العصبي البشري، وقادر على التعرف على ما بين 20 و30 ملمساً مختلفاً وقراءة الحروف بلغة «برايل» للمكفوفين، بدقة تتجاوز 90 في المائة.

وقال بنجامين تي، رئيس فريق الباحثين: «يحتاج البشر لتمرير أيديهم للشعور بالملمس؛ لكن في هذه الحالة يمكن للجلد بلمسة واحدة رصد الملمس بدرجات خشونة مختلفة». وأضاف أن لوغاريتمات الذكاء الصناعي تتيح للجهاز التعلم بسرعة.

وقال تي إن الفكرة مستوحاة من مشهد في أحد أفلام ثلاثية «حرب النجوم»، حيث فقد لوك سكاي ووكر (من شخصيات الفيلم) ذراعه اليمنى، وتم إبدالها إلى ذراع آلية بدا أنها قادرة على استعادة حاسة اللمس. وتابع بأن هذه التكنولوجيا ما زالت في مرحلة الاختبار؛ لكنها حازت «اهتماماً هائلاً» خصوصاً من مجتمع الطب. ومن الابتكارات التي طورها فريقه وحصل على براءات اختراع لها، جلد شفاف يمكنه أن يندمل مرة أخرى إذا أصيب بتمزق، وكذلك نسيج باعث للضوء للأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء.