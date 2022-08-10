تويتر يحجب حساب الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موقع تويتر حجب حساب الوزارة باللغة الإنجليزية بسبب منشور سابق لها حول تورط واشنطن فى ظهور فيروس كورونا.