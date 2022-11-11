دعا السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، وعضو مجلس النواب مايك غالاغر، السلطات الأمريكية إلى حظر استخدام "تيك توك"، الشبكة الاجتماعية المملوكة للصين، بزعم التجسس على المواطنين.

وحذر المشرعان في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" من أن "تيك توك يشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي الأمريكي"، بعد أن أشاروا إلى أن "بكين قد تجمع معلومات حساسة من موظفي الحكومة الأمريكية".