شركة ميتا تدعي ارتباط الجيش الأميركي بحملة دعاية استهدفت بلدانا من بينها العراق وسوريا والجزائر

يقول أحدث تقرير أصدرته شركة ميتا عن التهديدات الناجمة عن الخصومات السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي إن "أفرادا مرتبطين بالجيش الأمريكي" لهم صلة بحملة دعائية على الإنترنت.

وقال باحثون مستقلون في أغسطس، إن الحملة كانت أول دعاية سرية كبيرة مؤيدة للولايات المتحدة ترصدها شركة كبيرة للتكنولوجيا.