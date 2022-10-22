هاكرز يخترقون البريد الإلكتروني للطاقة الذرية الإيرانية

أعلنت جماعة إيرانية معارضة متخصصة في القرصنة الالكترونية، اليوم السبت، عن اختراق البريد الإلكتروني لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية النووية الإيرانية.

وذكرت قناة "العربية" أن المجموعة تدعى “بلاك ريوارد”، حيث قالت إنها "تمكنت من اختراق نظام البريد الإلكتروني لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية الإيرانية"، مضيفةً إنها "منحت سلطات الجمهورية الإسلامية 24 ساعة للإفراج عن المتظاهرين السياسيين، وإلا فإنها ستنشر الوثائق التي ستؤثر على المشروع النووي للجمهورية الإسلامية".