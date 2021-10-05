فيسبوك ينفي شائعة اختراق الطفل الصيني لموقعه

نفى موقع فيس بوك تعرضه لاختراق إلكتروني أو وجود أي دليل على اختراق بيانات المستخدم ، موضحًا سبب الخلل الذي أصاب جميع خدماته وتطبيقاته، بما في ذلك Instagram وWhatsApp، وسط العديد من الشائعات المتداولة ومنها أن طفلاً صينياً "هاكر" اخترق موقع "فيسبوك". قال نائب رئيس البنية التحتية في Facebook Santosh Janardan في بيان: "علمت فرقنا الهندسية أن تغييرات الإعدادات على أجهزة التوجيه الرئيسية التي تنسق حركة المرور بين مراكز البيانات تسببت في حدوث مشكلات أدت إلى تعطيل هذا الاتصال" وفقا لما نقله AW journal.

وأضاف: "نريد أن نوضح أنه لم يكن هناك نشاط ضار وراء هذا الفشل، وسببه الرئيسي هو تغيير خاطئ للإعدادات من جانبنا، وليس لدينا أيضًا دليل على تعرض بيانات المستخدم للاختراق نتيجة لذلك". وقال:"يعتمد الأشخاص والشركات حول العالم علينا يوميًا للبقاء على اتصال. نحن نتفهم تأثير مثل هذه الانقطاعات على حياة الناس، ومسؤوليتنا في إبقاء الناس على اطلاع بشأن الاضطرابات التي تطرأ على خدماتنا ". وخلص رئيس البنية التحتية في Facebook إلى "نعتذر لجميع المتضررين، ونعمل على فهم المزيد حول ما حدث حتى نتمكن من الاستمرار في جعل بنيتنا التحتية أكثر مرونة".