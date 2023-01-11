 السلطات الأوروبية تعتزم استجواب مسؤولى «تيك توك»

وفقًا لموقع "تك كرانش" التقنى، فإن الاتحاد الأوروبى طرح مع مسؤولى مع "تيك تك" موضوعات أخرى مثل سلامة الأطفال، والمعلومات المضللة حو الحرب فى أوكرانيا، وشفافية المحتوى السياسى المدفوع. وواجهت منصة تيك توك مجموعة من التدقيق التنظيمى عبر التكتل الأوروبى فى السنوات الأخيرة، بما فى ذلك شكاوى من سلطات حماية المستهلك وعدد من التدخلات من سلطات حماية البيانات.

بأتى ذلك بالإضافة إلى إجراء استفسارين مفتوحين للائحة العامة لحماية البيانات فى أيرلندا؛ أحدهما بشأن معالجة منصة الفيديوهات لبيانات الأطفال؛ والآخر فى عمليات نقل البيانات إلى الصين، الذى بدأ فى عام 2021.