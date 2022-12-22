 الخارجية الليبية تعلن استعادة حسابها في «تويتر» بعد اختراقه‎‎

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية استعادة حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تعرضه لاختراق أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مكتب توثيق وتقنية المعلومات في الوزارة تمكن من استعادة الحساب على "تويتر"، وأضافت أنها باشرت التحقيق في تلك الحادثة. وأشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها في "فيسبوك" إلى أنها "على تواصل مع الجهات المعنية، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه المتورطين".وكانت الوزارة أعلنت أمس أن خللا حدث في حسابها عبر "تويتر"، وقالت إن كل ما ينشر فيه "لا يُمثل رأي الخارجية الليبية".