تحذير من برمجيات خبيثة على هاتفك الأندرويد تسرق بياناتك

حدد خبراء الأمن السيبراني في McAffee ما مجموعه 16 تطبيقًا بها برامج ضارة على أنها متوفرة في متجر Google Play ، متجر تطبيقات أندرويد الرسمي، حيث أن هذه التطبيقات لديها أكثر من 20 مليون مرة تثبيت بشكل عام.