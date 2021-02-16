الصين تختار جهازا روسيا لدراسة كويكب

أعلن أوليغ كورابلوف، نائب مدير معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الصين اختارت جهازا روسيا لمحطتها الفضائية، التي ستطلق لدراسة كويكب.ووفقا له، أعطت الصين، مسبقا فرصة جيدة للدول الأجنبية لتحضير الجهاز وفق المواصفات المطلوبة.ويذكر أن الصين بموجب برنامجها الفضائي، ستطلق في عام 2024 محطة أوتوماتيكية "Zhenghe" لدراسة الكويكب كامواليف Kamoalev (469219) وعودتها إلى الأرض مع عينات من تربته، وكذلك لدراسة الكويكب Elst - Pizarro ( 7968).ويشير كورابلوف، إلى التعاون الوثيق بين روسيا والصين في مجال الفضاء، ويقول إن الصين سبق واختارت جهازا روسيا لمحطتها القمرية، ومع أنه كان جاهزا، إلا أننا لم نتمكن من توصيله إلى الصين في الموعد المحدد، لعدم اكتمال الأوراق الرسمية المطلوبة.