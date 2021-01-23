تستعد شركة Lenovo قبل نهاية الشهر الجاري لإطلاق ThinkPad X1 Titanium Yoga الذي يعتبر أنحف حواسبها المحمولة وأكثرها تطورا.وحصل الحاسب الجديد على هيكل متين مصنوع من الأولومينيوم يزن نحو 1.5 كلغ، سماكته 11.5 ملم فقط.وزود الجهاز بشاشة بمقاس 13.5 بوصة، أبعادها "3:2"، ودقة عرضها تعادل (2256/1504) بيكسل، ومعدل سطوعها 450 شمعة/م، ومدعومة بتقنيات Dolby Vision، يمكن تدويرها بزاوية 360 درجة لتتحول إلى شاشة كشاشة الحاسب اللوحي.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب معالج Intel Core i7 vPro من الجيل الحادي عشر يمكّنه من العمل مع شبكات 5G، ومعالج رسوميات Intel Iris Xe، وذواكر وصول عشوائي LPDDR4x بحجم 16 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي M.2 PCIe بسعة 1 تيرابايت.ومن المفترض أن يطرح هذا الحاسب في الأسواق العالمية قبل نهاية يناير الجاري بسعر 1899 دولارا تقريبا.