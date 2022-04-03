آبل تصدر iOS 15.4 مع فتح قناع Face ID سهل الاستخدام

بدأت Apple فى طرح iOS 15.4 ويضيف التحديث المرتقب بشدة مجموعة من الميزات التى كان العديد من مستخدمى iPhone ينتظرون تجربتها منذ أن بدأت الشركة فى اختبارها لأول مرة فى يناير، ومن بين أبرزها إلغاء قفل جهازك أثناء ارتداء قناع، مما يجعله لا تحتاج إلى Apple Watch لإلغاء قفل هاتفك دون إزالة غطاء الوجه أو إدخال رمز المرور الخاص بك، وفقا لتقرير engadged. وبمجرد تثبيت iOS 15.4 ستحتاج إلى تنشيطه يدويًا فى قسم Face ID ورمز المرور في قائمة الإعدادات، ويأتى iOS 15.4 أيضًا مع خيار صوتى جديد لـ Siri. وأصدرت Apple أيضًا iPadOS 15.4 ويقدم ميزة أخرى منتظرة للغاية وهو التحكم الشامل، وتم الإعلان عنه لأول مرة في WWDC في يونيو ثم تأخر في نهاية العام ، وهو يسمح لك بالتحكم في العديد من أجهزة Mac و iPad باستخدام لوحة مفاتيح ولوحة تتبع أو ماوس واحد. والتحديثان أيضًا مع 37 حرفًا تعبيريًا جديدًا تم تقديمهما كجزء من Unicode 14.0، وهذا يعنى أنه يمكنك استخدام أحرف مثل "الوجه المذاب" في محادثاتك النصية، وإضافة درجات لون البشرة إلى الرموز التعبيرية للمصافحة . ولتنزيل التحديثات الجديدة، قم بتشغيل تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone أو iPad ، ثم اضغط على "عام" متبوعًا بتحديث البرنامج.