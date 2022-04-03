مايكروسوفت تطلق directstorage للمساعدة في التحميل السريع لألعاب الكمبيوتر

كشفت مايكروسوفت أن أحد أهم التطورات في وحدة التحكم Xbox Series X الجديدة الخاصة بها ستأتي إلى جهاز الكمبيوتر - القدرة على دفق كميات هائلة من البيانات من محرك أقراص الحالة الصلبة NVMe السريع إلى وحدة معالجة الرسومات الخاصة بك، بدلاً من الاعتماد عليها وحدة المعالجة المركزية المزعجة لديك لفك ضغطها وذلك قبل 18 شهرا. وسيسمح ما يسمى بـ "DirectStorage API" للألعاب بتحميل عوالم أكثر تفصيلاً، وتحميلها بسرعة أكبر من ذي قبل. تقول مايكروسوفت أن DirectStorage API قد وصلت، "بدءًا من اليوم يمكن شحن ألعاب Windows مع DirectStorage. يبدأ إصدار SDK العام حقبة جديدة من أوقات التحميل السريع والعوالم التفصيلية في ألعاب الكمبيوتر من خلال السماح للمطورين بالاستفادة الكاملة من سرعة أحدث أجهزة التخزين "، كما جاء في منشور مدونة الشركة حسبما ذكر موقع The verege. ستعمل مع Windows 10 ، وليس فقط Windows 11 ، على الرغم من أن مايكروسوفت تقول أن 11 هو "المسار الموصى به للألعاب".