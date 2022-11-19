«ماسك» يتراجع عن قرار إغلاق مكاتب «تويتر» ويدعو المهندسين لاجتماع إنقاذ

تراجع إيلون ماسك، الملك الجديد لشركة «تويتر» عن قرار إغلاق جميع مكاتبها ومنع دخول الموظفين، ودعا المهندسين المتخصصين في البرمجة للعود فورا. وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن ماسك أرسل مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني الموزعة على نطاق واسع والتي تم إرسالها والتي دعا خلالها أي أي شخص يعمل على البرمجة إلى إبلاغ المقر الرئيسي لموقع تويتر.