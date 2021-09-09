مايكروسوفت تؤجل عودة موظفيها في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى
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مايكروسوفت تؤجل عودة موظفيها في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى

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العرب اليوم - مايكروسوفت تؤجل عودة موظفيها في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى

مايكروسوفت
واشنطن - العرب اليوم

 قالت مايكروسوفت لموظفيها أنها أجلت عودتهم إلى مكاتب الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى حتى يصبح القيام بذلك أكثر أمانًا، وكتب جاريد سباتارو، نائب رئيس الشركة ، في منشور بالمدونة: "نظرًا لعدم اليقين بشأن COVID-19 ، فقد قررنا عدم محاولة التنبؤ بموعد جديد لإعادة فتح مواقع العمل لدينا في الولايات المتحدة بالكامل".   وأجلت مايكروسوفت بالفعل عودتها المقررة إلى مكان العمل من سبتمبر إلى ما لا يتجاوز 4 أكتوبر ، لكنها تقول الآن إن إعادة الافتتاح لن تكون في الشهر المقبل، وتوظف مايكروسوفت حوالي 181000 عامل بدوام كامل ، منهم 103000 في الولايات المتحدة.  

وقال سباتارو إن مايكروسوفت ستنتظر إرشادات الصحة العامة بشأن متى تكون العودة آمنة، وبعد ذلك ستمنح العمال فترة انتقالية مدتها 30 يومًا للاستعداد، وقالت مايكروسوفت الشهر الماضي إنها ستطلب إثبات التطعيم لجميع الموظفين والبائعين والزوار لمكاتبها في الولايات المتحدة اعتبارًا من هذا الخريف.   وحققت شركة التكنولوجيا العملاقة دفعة كبيرة منذ ظهور الوباء لتكييف مجموعتها من منتجات برمجيات مكان العمل للعاملين في المنزل وتوقيت إعلان إعادة الافتتاح المتأخر بعدد من ميزات المنتج الجديدة. 

  وقد تم تبني نهج هجين يسمح للموظفين بالتبديل بين العمل عن بعد وداخل المكتب على نطاق واسع في صناعة التكنولوجيا ، لا سيما بين أكبر الشركات ذات الرواتب الأكبر، وكان لدى العديد من شركات التكنولوجيا خطط لإعادة معظم عمالها في عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال ، لكن Apple و Google و Facebook و Amazon وقائمة متزايدة من الشركات الأخرى قررت بالفعل الانتظار حتى العام المقبل.

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مايكروسوفت تؤجل عودة موظفيها في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى مايكروسوفت تؤجل عودة موظفيها في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى



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