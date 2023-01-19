أبلغ مستخدمو تطبيق "فيسبوك" في عدد من دول العالم عن إصابة أعطال مفاجئة بشبكة التواصل الاجتماعي، حيث يعاني المستخدمون عدم قدرتهم على مشاركة المنشورات على الموقع. وقال موقع "Down Detector" الذي تراقب حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة، إنه تلقى العديد من التبليغات عن وجود مشكلة على حساباتهم على "فيسبوك".ووفقا للرسم البياني المقدم من الموقع المذكور، فقد أبلغ أكثر من 110 مستخدمن، بأنهم يواجهون مشكلات في استخدام "فيسبوك" وتعذر عليهم الوصول إلى التطبيق عبر الهواتف الخلوية ونسخة الويب.