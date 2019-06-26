يوتيوب يتخذ إجراءات جديدة ضد الفيديوهات التى تنتهك سياسته

كشف تقرير جديد أن منصة يوتيوب المملوكة لجوجل، أعلنت أنها لن توصى بعد الآن بمقاطع الفيديو التى "تقترب" من انتهاك إرشادات المنتدى الخاصة بها، مثل الفيديوهات المحرضة على المؤامرة أو مقاطع الفيديو غير الدقيقة طبيًا، ووفقا للتقرير فنجد أن منصة الفيديو لم تعد تنصح على سبيل المثال بمقاطع الفيديو "التى تدعى أن الأرض مسطحة، أو تقدم ادعاءات كاذبة بشكل صارخ عن أحداث تاريخية مثل أحداث 11 سبتمبر".

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، ففى منشور المدونة الأصلى من يوتيوب، الذى نشر فى 25 يناير، قالت المنصة إن مقاطع الفيديو التى يوصى بها الموقع، عادة بعد مشاهدة أحد المستخدمين، لن تؤدى بعد ذلك إلى مقاطع فيديو مماثلة، وبدلاً من ذلك "ستسحب التوصيات من مجموعة أوسع من المواضيع".

وأوضح يوتيوب أن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من انتشار المحتوى الذى يقترب - ولكنه لا يتجاوز حدًا كبيرًا - من انتهاك السياسات، كذلك فلن يؤثر التغيير فى مدى توفر مقاطع الفيديو، وإذا اشترك المستخدم فى قناة، على سبيل المثال، تنتج محتوى غير متوافق مع سياسة يوتيوب أو إذا كان يبحث عنها، فإنه سيظل يرى التوصيات ذات الصلة، حسبما قالت الشركة.