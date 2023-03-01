البرلمان الدنماركي يحث على حظر “تيك توك” في أماكن العمل

حث البرلمان الدنماركي موظفيه والنواب على عدم استخدام تطبيق “تيك توك” على هواتف العمل كإجراء خاص بالأمن السيبراني، قائلا إن “هناك مخاطر تجسس”.

وقال رئيس البرلمان الدنماركي سورين ينسين إنه بعث برسائل عبر البريد إلكتروني إلى النواب والموظفين وبها “توصية قوية بحذف تطبيق تيك توك إذا كان على هواتفهم”.

تحرك البرلمان، المؤلف من 179 عضوا، بعد تقييم من مركز الأمن السيبراني في الدنمارك، الذي قال إن هناك خطرا بشأن التجسس.