7 ميزات مهمة لا يدعمها واتساب تعرف عليها

كشفت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب، عن إرسال أكثر من 100 مليار رسالة يوميا عبر منصة الرسائل التابعة لها، حيث يعد واتساب تطبيق المراسلة الأكثر استخداما على مستوى العالم، بقاعدة مستخدمين كبيرة بلغت في شهر فبراير الماضي ملياري مستخدم نشط حول العالم، لذلك يواصل تطبيق التراسل الشهير في تقديم التحديثات والميزات الجديدة للبقاء في صدارة المنافسة وبحسب ما ذكره موقع "gsmnigeria"، قدمت شركة واتساب العديد من الميزات على مدار السنوات الماضية، حيث دعمت نظامها الأساسي خلال العام الجاري بعدة ميزات مهمة يفتقر إليها التطبيق من بينها: مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى المصادقة البيومترية، وميزة الرسائل الذاتية الاختفاء. وبالرغم من ذلك هناك العديد من الميزات التي تنقص تطبيق واتساب، وتوفرها معظم تطبيقات المراسلة المنافسة له، وفيما يلي نستعرض أبرزها:

1. مساحة خاصة لحفظ الملاحظات:

تسمح بعض تطبيقات المراسلة الشائعة مثل: تيليجرام Telegram، وسيجنال Signal، لمستخدميها بالوصول إلى مساحة خاصة لإنشاء الملاحظات وحفظ عناوين URL والمزيد، ولكن تطبيق واتساب لم يقدم هذه الميزة حتى الآن، وتظهر ميزة Note to Self، التي يقدمها تطبيق سيجنال مثل أي جهات الاتصال في قائمتك، ولكنها محجوزة لملاحظاتك الخاصة، كما يمكنك مزامنتها مع الأجهزة المرتبطة أيضا.

ويوفر تطبيق الدردشة الروسي تيليجرام، ميزة تدعى Saved Messages،يمكنك الوصول إليها في إصدار سطح المكتب عن طريق الضغط على صورة ملفك الشخصي في أي محادثة، ثم الضغط على أيقونة "إرسال رسالة" التي تظهر في الزاوية اليمنى أسفل صورتك، وستظهر لك محادثة باسم الميزة يمكنك إرسال والاحتفاظ بما تريده فيها، وسيتزامن ذلك تلقائيا مع التطبيق في هاتفك، كما يمكنك إنشاء قناة خاصة بك للغرض نفسه بتطبيق تيليجرام.

2. إرسال الرسائل بدون صوت:

كل رسالة ترسلها إلى أي شخص لا تتطلب الرد على الفور، حيث قد ينشغل الناس بعملهم أو بأمور أكثر إلحاحا، لذلك يقدم تطبيق تيليجرام ميزة تسمى "إرسال بدون صوت" تتيح لمستخدميه إرسال الرسائل إلى الأفراد أو في المجموعات بدون صوت للإشعار، لاستخدام هذه الميزة ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر الإرسال بعد كتابة رسالتك، ثم اختيار Send without sound، وسيتلقى المستلم إشعارًا كالمعتاد، لكن هاتفه لن يصدر صوت.

3. دعم حسابات متعددة:

لا يمكنك إنشاء أكثر من حساب واحد في تطبيق واتساب، حيث إنه يرتبط برقم واحد لكل هاتف، وإذا كان لديك هاتف يدعم شريحتين سيتوجب عليك اختيار رقم واحد منهما لتفعيل حساب، حيث لا يتضمن واتساب خيارا لتفعيل رقمين على نفس الهاتف، بينما يقدم تطبيق تيليجرام هذه الميزة والتي تسمح لك بامتلاك ما يصل إلى ثلاثة حسابات في التطبيق.

4. تعتيم الوجوه قبل إرسال الصور:

يحتوي تطبيق سيجنال على الكثير من الميزات التي تركز على الخصوصية، أبرزها: ميزة تعتيم الوجوه في صورة ما قبل إرسالها إلى جهات الاتصال، ويمكنك تنشيطها بسهولة عن طريق الضغط على أيقونة blur، الموجود بجوار رمز القلم، ثم تفعيل خيار blur faces، وهذه الميزة يفتقر إليها واتساب ولكن يرغب بها مستخدميه ، حيث تتيح مشاركة الصور من دون المساس بخصوصية الآخرين الذين يتواجدون في التقاطها.

5. ميزة جدولة الإرسال:

تعد هذه الميزة واحدة من أكثر الميزات المطلوبة في تطبيق واتساب ، حيث يمكن أن تكون مفيدة في إرسال التذكيرات التي تحتاجها إلى الأشخاص، أو إرسال التهاني في المناسبات، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة متاحة في إصدار واتساب للأعمال تحت "رسالة بالخارج Away message"، ولكن حتى الآن تتطلب جدولة الرسائل في الإصدار العادي من واتساب استخدام تطبيقات تابعة لجهات خارجية، ويدعم تطبيق تيليجرام هذه الميزة منذ أكثر من عام، وتتيح لمستخدمي تطبيق التراسل الروسي بتحديد تاريخ ووقت تسليم الرسالة.

6. ميزة تعديل الرسائل المرسلة:

لا يقدم تطبيق واتساب حتى الآن ميزة تعديل الرسائل المرسلة، وهي ميزة ينتظرها المستخدمون منذ فترة، حيث يقدم تطبيق تيليجرام ميزة مماثلة، والتي تتيح لمستخدمي التطبيق إجراء أي تعديل أو استبدال الرسال المرسلة، بعد 48 ساعة من إرسالها.

7. ميزة استطلاعات الرأي:

إذا كنت ترغب في إجراء استطلاع رأي سريع في مجموعات واتساب العائلية، أو مجموعات العمل أو في مجموعات الأصدقاء لن يمكنك القيام بذلك الآن إلا من خلال استخدام التطبيقات الخارجية، ولكن بعض التطبيقات المنافسة تتيح لك مثل: ثريما Threema، وتيليجرام إجراء استطلاعات الرأي للمجموعات والقنوات بسهولة.