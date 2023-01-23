قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، تتمكن من الاستيلاء على محطات الإنترنت الخاصة باتصالات القمر الصناعي "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" لإيلون ماسك، التي تستخدمها القوات الأوكرانية. وكشف المدير العام السابق لشركة "روس كوسموس دميتري روغوزين، أن مقاتلي جمهورية دونيتسك تمكنوا من الاستيلاء على محطات نظام "ستارلينك" التابع لشركة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية للتواصل.

وقال روغوزين: "مرافق الاتصالات الفضائية هي موضوع خاص.. نحن نعرف ما هي الفوائد والأضرار التي لحقت بنا من خلال أنظمة الاتصالات الفضائية ستارلينك، التي تستخدمها القوات الأوكرانية، وهذه هي الأجهزة نفسها، معدات المشترك نفسها.. وبالمناسبة، حصلنا عليها".