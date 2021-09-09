قد يتمكن مستخدمو تويتر قريبًا من استخدام ردود أفعال الرموز التعبيرية على المنصة، حيث تختبر تويتر ردود أفعال الرموز التعبيرية للتغريدات، وفي الوقت الحالي، ينقر مستخدمو تويتر على أيقونة القلب إذا كانوا يريدون الإعجاب بتغريدة معينة. وكشفت الشركة الآن أنها تختبر ردود الفعل على التغريدات، مما يمنح المستخدمين خيار النقر على الرموز التعبيرية مثل وجه حزين بدمعة واحدة أو وجه يضحك يبكي أو وجه مفكر أو يد تصفق أو قلب.

وبدأت الشركة أيضًا في اختبار الميزة مع مستخدمي تويتر في تركيا، ومن أجل الوصول إلى ردود الفعل على التغريدات، سيتعين على المستخدمين الضغط لفترة طويلة على أيقونة القلب في تغريدة، وقال موقع تويتر إنه قرر تقديم ردود الفعل على التغريدات بعد إجراء بحث حول الكلمات والرموز التعبيرية الأكثر شيوعًا في التغريدات، وأجرت الشركة أيضًا استبيانًا حول المشاعر التي يشعر بها المستخدمون بعد قراءة تغريدة. وقالت الشركة إن الرموز التعبيرية الأكثر شيوعًا في التغريدات هي الرموز التعبيرية لوجه البكاء الضاحك، وكشف موقع تويتر كذلك أن المستخدمين شعروا أيضًا بمشاعر سلبية مثل الغضب بعد قراءة التغريدات، لكن الشركة لم تقم بعد بتضمين رمز تعبيري لذلك في مرحلة الاختبار. وقال موقع تويتر، "عبر الأشخاص الذين تحدثنا معهم عن قلقهم بشأن تلقي ردود فعل سلبية على بعض أفكارهم، وأنه إذا شعر الناس بهذه الطريقة حيال تغريداتهم، فإنهم يفضلون طرقًا أخرى للمشاركة تسمح بمزيد من السياق."