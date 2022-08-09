عطل مفاجئ أصاب «غوغل» مؤقتاً

شكا عدد من المستخدمين عبر العالم من حدوث عطل مفاجئ في محرك البحث «غوغل»، فجر اليوم الثلاثاء.وظهرت رسالة أمام المستخدمين تشير إلى أن «غوغل» يعمل على حل المشكلة