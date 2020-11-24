أعلن مصدر في مجال الصناعات الفضائية الروسية أن بلاده تنوي إطلاق 3 أقمار اتصالات جديدة من نوع "غونيتس" في شهر كانون الأول المقبل وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية: "إن روسيا كانت قد أجلت عملية إطلاق 3 أقمار جديدة من نوع Gonets-M سابقا بعد اكتشاف مشكلات فنية في الصاروخ المخصص للعملية، ومن المفترض أن تعاد محاولة الإطلاق في 3 كانون الأول المقبل، ومن قاعدة بليسيتسك الفضائية التي تشرف عليها وزارة الدفاع في البلاد".

وكان مصدر آخر في مجال الصناعة الفضائية الروسية قد ذكر للوكالة سابقا "أن الخبراء الروس وبعد تأجيل عملية الإطلاق التي كان من المفترض أن تجرى الشهر الجاري، قرروا تفكيك الصاروخ الذي كان سينقل الأقمار الثلاثة لمعاينة المشكلات الموجودة فيه، وتقرر استبداله بصاروخ آخر" صممت روسيا منظومة غونيتس" لتضم أقمارا صناعية تعمل في المدارات الأرضية المنخفضة، وتوفر الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية من الأرض، بما في ذلك مناطق أقصى الشمال الروسي وخصصت أقمارها لتكون متعددة المهام، فهي تعمل كأقمار اتصالات، وأقمار لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية فضلا عن مراقبتها لأحوال الطقس وحرائق الغابات والكوارث الأرضية.