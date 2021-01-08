اكتشاف مثير يتضمن عشرات معسكرات الجيش من روما القديمة

كشفت دراسة أن علماء الآثار عثروا على عشرات من معسكرات الجيش التي يعود تاريخها إلى 2000 عام من روما القديمة في إسبانيا. وتوضح الدراسة، التي نشرت في Geosciences، ضخامة الجيش الروماني أثناء تقدمه، وغزو شبه الجزيرة الأيبيرية والمناطق اللاحقة. واكتشف الخبراء 66 معسكرا في الجزء الشمالي من البلاد، جميعها مصممة للتدريب والمأوى. وتتراوح في الحجم، بعضها صغير مثل بضعة آلاف من الأقدام المربعة، وصولا إلى 37 فدانا (15 هكتارا).