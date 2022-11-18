”تويتر” تُبلغ الموظفين بأن جميع مكاتب الشركة أغلقت مؤقتًا

أبلغت شركة تويتر موظفيها بأن جميع مكاتب الشركة سيتم إغلاقها بشكل مؤقت وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز.

كان المدير التنفيذي لـ“تويتر” إيلون ماسك قد قدم لموظفيه مهلة أقصاها مساء الخميس، للتفكير إذا كانوا يريدون البقاء “للعمل لساعات طويلة”، أو الحصول على تعويض إنهاء الخدمة لمدة ثلاثة أشهر.