”تويتر” تُبلغ الموظفين بأن جميع مكاتب الشركة أغلقت مؤقتًا
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”تويتر” تُبلغ الموظفين بأن جميع مكاتب الشركة أغلقت مؤقتًا

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العرب اليوم - ”تويتر” تُبلغ الموظفين بأن جميع مكاتب الشركة أغلقت مؤقتًا

الملياردير الأميركي إيلون ماسك
واشنطن ـ العرب اليوم

أبلغت شركة تويتر موظفيها بأن جميع مكاتب الشركة سيتم إغلاقها بشكل مؤقت وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز.

كان  المدير التنفيذي لـ“تويتر” إيلون ماسك قد قدم لموظفيه مهلة أقصاها مساء الخميس، للتفكير إذا كانوا يريدون البقاء “للعمل لساعات طويلة”، أو الحصول على تعويض إنهاء الخدمة لمدة ثلاثة أشهر.

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”تويتر” تُبلغ الموظفين بأن جميع مكاتب الشركة أغلقت مؤقتًا ”تويتر” تُبلغ الموظفين بأن جميع مكاتب الشركة أغلقت مؤقتًا



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