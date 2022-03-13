غوغل تفوز بمعركة قضائية ضد genius على كلمات الأغاني

انتصرت جوجل مرة أخرى في معركة قانونية مستمرة مع موقع Genius الخاص بكلمات الأغاني ، والذي ادعى أن جوجل كانت تستخدم كلمات الأغاني المكتوبة دون إذن في نتائج البحث.رفعت Genius دعوى قضائية ضد جوجل في عام 2019 ، بحجة أن جوجل كانت تلغي كلمات الأغاني من موقعها على الويب في انتهاك لحقوق الطبع والنشر لشركة Genius .