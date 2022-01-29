إنستغرام يتعرّض لخلل في عدد من البلدان

قال موقع Downdetector، الذي يراقب حالات الخلل في عمل موارد الإنترنت الشائعة وانقطاعها، إن المستخدمين في دول مختلفة يشكون من خلل في عمل إنستغرام وذكر أن معلومات حول المشاكل في عمل إنستغرام، وردت من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا وأوكرانيا ووفقا لمعلومات الموقع، يشكو غالبية المستخدمين من مشكلات في عمل الموقع الإلكتروني والتطبيق وخلال تسجيل الدخول إلى الحساب وإنستغرام هو تطبيق مجاني للمشاركة بالصور ومقاطع الفيديو مع عناصر شبكات التواصل الاجتماعي في عمله، وهو يتيح التقاط الصور ومقاطع الفيديو واستخدام الفلاتر معها وتوزيعها من خلال الخدمة وعدد من شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى. وتعود ملكيته لشركة فيسبوك.