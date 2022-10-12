فشل إطلاق صاروخ ياباني للمرة الأولى منذ 2003
آخر تحديث GMT06:21:43
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

فشل إطلاق صاروخ ياباني للمرة الأولى منذ 2003

العرب اليوم -

العرب اليوم - فشل إطلاق صاروخ ياباني للمرة الأولى منذ 2003

صاروخ فضائي
طوكيو ـ العرب اليوم

تلقى صاروخ فضائي تابع لوكالة الفضاء اليابانية محمل بأقمار اصطناعية، أمرا بـ"التدمير الذاتي" بعد فشل عملية إطلاقه، الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام يابانية رسمية.

وذكرت التقارير أن الصاروخ "إبسيلون" تلقى أمرا بالتدمير الذاتي، بعدما اكتشفت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا" أنه يعاني مشكلة تحول دون تحليقه بأمان، ولم تؤكد الوكالة المعلومات في الحال.

علوم عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

فشل إطلاق صاروخ ياباني للمرة الأولى منذ 2003 فشل إطلاق صاروخ ياباني للمرة الأولى منذ 2003



أخبار ذات صلة

GMT 03:46 2022 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

هاكرز يسربون 500 جيجابايت من بيانات المدارس في لوس أنجلوس
العرب اليوم - هاكرز يسربون 500 جيجابايت من بيانات المدارس في لوس أنجلوس

GMT 21:34 2022 الثلاثاء ,27 أيلول / سبتمبر

واتساب يطرح طريقة جديدة لإجراء المكالمات
العرب اليوم - واتساب يطرح طريقة جديدة لإجراء المكالمات

GMT 09:55 2022 الجمعة ,23 أيلول / سبتمبر

هجوم إلكتروني على شركة اتصالات أسترالية يخرق معلومات 10 ملايين مشترك
العرب اليوم - هجوم إلكتروني على شركة اتصالات أسترالية يخرق معلومات 10 ملايين مشترك

GMT 04:07 2022 الأربعاء ,14 أيلول / سبتمبر

هجوم إلكتروني يعطل أنظمة التعليم في 1000 مدرسة في لوس أنجلوس
العرب اليوم - هجوم إلكتروني يعطل أنظمة التعليم في 1000 مدرسة في لوس أنجلوس

GMT 14:01 2022 الثلاثاء ,06 أيلول / سبتمبر

منصة TikTok تنفي حدوث اختراق أمني بعد أن ادعى المخترقون أن لديهم سجلات لأكثر من مليار مستخدم
العرب اليوم - منصة TikTok تنفي حدوث اختراق أمني بعد أن ادعى المخترقون أن لديهم سجلات لأكثر من مليار مستخدم

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

حلا الترك تتألق في أحدث إطلالتها بالبدلة العصرية

القاهرة ـ العرب اليوم

لفتت حلا الترك الأنظار بأحدث اطلالة لها بدت فيها بتغيير لافت بأسلوب ازيائها، فكشفت لمتابعيها عن مجموعة صور لها من ظهورها المرتقب في برنامج "غنيلي بالجو" مع الإعلامي اللبناني وسام بريدي، واختارت بدلة عصرية بتفاصيل جذابة في تمرد منها على ستايل ملابسها السابق الذي كانت تحبذه ما بين الفساتين الكلوش وما بين الملابس الكاجوال الشبابية، فدعونا نلقي نظرة معكم على احدث اطلالة لها بالبدلة العصرية باللونين الأبيض والبني الفاتح. والفنانة البحرينية حلا الترك نشرت على حسابها الرسمي على انستغرام مجموعة صور من اطلالتها المرتقبة في البرنامج الحواري غنيلي بالجو" مع الإعلامي اللبناني وسام بريدي حيث تتطرق خلال اللقاء الى أحدث مشاريعها الفنية وخططها المستقبلية والعديد من الأسرار عنها. واختارت حلا في البرنامج إطلالة غير تقليدي...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:54 2022 الأربعاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

اختيار تارا عماد لتكون الوجه الإعلاني الأول لـ"شانيل" من الشرق الأوسط
العرب اليوم - اختيار تارا عماد لتكون الوجه الإعلاني الأول لـ"شانيل" من الشرق الأوسط

GMT 06:21 2022 الأربعاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

المناطق التي يمكن زيارتها في النمسا لعشاق الطبيعة في فصل الخريف
العرب اليوم - المناطق التي يمكن زيارتها في النمسا لعشاق الطبيعة في فصل الخريف

GMT 06:16 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

مختارات مثالية من الشموع لمُحبّي الرومانسية والهدوء
العرب اليوم - مختارات مثالية من الشموع لمُحبّي الرومانسية والهدوء

GMT 02:33 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

بلينكن يؤكد «العمل الوثيق» مع السعودية لتمديد الهدنة في اليمن
العرب اليوم - بلينكن يؤكد «العمل الوثيق» مع السعودية لتمديد الهدنة في اليمن

GMT 06:25 2022 الثلاثاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر

الملكة رانيا تفاجئ "يوتيوبر" أردنياً على الهواء مباشرة
العرب اليوم - الملكة رانيا تفاجئ "يوتيوبر" أردنياً على الهواء مباشرة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:20 2022 الأربعاء ,21 أيلول / سبتمبر

مشكلات العين تُشكل خطر الإصابة بالخرف
العرب اليوم - مشكلات العين تُشكل خطر الإصابة بالخرف

GMT 12:23 2022 الأحد ,25 أيلول / سبتمبر

5 أطعمة ينصح خبراء التغذية بتجنبها
العرب اليوم - 5 أطعمة ينصح خبراء التغذية بتجنبها

GMT 02:59 2022 الجمعة ,23 أيلول / سبتمبر

زيت الزيتون يَحمي من مرض السكري والسرطان
العرب اليوم - زيت الزيتون يَحمي من مرض السكري والسرطان

GMT 05:19 2022 الجمعة ,30 أيلول / سبتمبر

طرق لخفض ضغط الدم لتجنب الإصابة بأمراض القلب
العرب اليوم - طرق لخفض ضغط الدم لتجنب الإصابة بأمراض القلب

GMT 08:34 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

المُعلم الكشكول!
العرب اليوم - المُعلم الكشكول!

GMT 04:58 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

أنواع فيتامين "الأوميجا" تعمل على تغذية الجسم
العرب اليوم - أنواع فيتامين "الأوميجا" تعمل على تغذية الجسم

GMT 07:47 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

بايدن يؤكد أن إدارته نُخطط لخفض وفيات السرطان إلى 50%
العرب اليوم - بايدن يؤكد أن إدارته نُخطط لخفض وفيات السرطان إلى 50%

GMT 03:11 2022 الخميس ,22 أيلول / سبتمبر

تناول المشروبات الغازية لهما تأثير ضار على الكبد
العرب اليوم - تناول المشروبات الغازية لهما تأثير ضار على الكبد

GMT 21:26 2022 الثلاثاء ,20 أيلول / سبتمبر

دراسة الشاي يحميك من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري
العرب اليوم - دراسة الشاي يحميك من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري

GMT 16:38 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

أسباب شعور البعض بالصداع بعد شرب القهوة أو الشاي
العرب اليوم - أسباب شعور البعض بالصداع بعد شرب القهوة أو الشاي

GMT 07:45 2017 السبت ,02 أيلول / سبتمبر

الإعلامي المصري شريف مدكور يرسم وشمًا بالحناء على الهواء
العرب اليوم - الإعلامي المصري شريف مدكور يرسم وشمًا بالحناء على الهواء

GMT 09:40 2015 السبت ,15 آب / أغسطس

علماء الآثار يكتشفون كنزًا من المجوهرات القديمة في قبر امرأة سرماتية محاربة
العرب اليوم - علماء الآثار يكتشفون كنزًا من المجوهرات القديمة في قبر امرأة سرماتية محاربة

GMT 12:11 2014 الأحد ,27 تموز / يوليو

ألوان غرف النوم العصرية تعكس بساطة وأناقة ذوقك
العرب اليوم - ألوان غرف النوم العصرية تعكس بساطة وأناقة ذوقك

GMT 06:59 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أن أكثر المشروبات شعبية واستهلاكا في العالم يبعد خطر داء السكري
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن أكثر المشروبات شعبية واستهلاكا في العالم يبعد خطر داء السكري

GMT 16:10 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

العثور على جثة الفنانة الأرجنتينية نيرة كوفرسس في موقع انفجار بيروت
العرب اليوم - العثور على جثة الفنانة الأرجنتينية نيرة كوفرسس في موقع انفجار بيروت
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab