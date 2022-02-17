أبل وغوغل تواجهان دعوى قضائية جماعية في هولندا
آخر تحديث GMT09:18:35
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

أبل وغوغل تواجهان دعوى قضائية جماعية في هولندا

العرب اليوم -

العرب اليوم - أبل وغوغل تواجهان دعوى قضائية جماعية في هولندا

مقر شركة أبل
واشنطن - العرب اليوم

 تواجه أبل و غوغل دعوى قضائية جماعية محتملة في هولندا بشأن رسوم متجر التطبيقات ، بعد أن بدأت مؤسسة يرأسها رجل الأعمال الهولندي ألكسندر كلوبنج في جمع المطالبين.    حيث يعكس هذا الإجراء ، الذي لا يزال يواجه عقبات قانونية قبل أي جلسة استماع ، انتقادات متزايدة بشأن مقدار ما تفرضه الشركتان من رسوم على المطورين مقابل مدفوعات في متاجر التطبيقات الخاصة بهم ، في حين أصبحت هولندا ذات شعبية متزايدة كقضاء لمتابعة الشكاوى ضد الشركات متعددة الجنسيات. 

  ويعد كلوبنج هو أحد مؤسسي Blendle ، وهي منصة رقمية تمكن المستخدمين من شراء المقالات الإخبارية الفردية ، والتي باعها في عام 2020. وقال لرويترز إن تصميمه على متابعة عمالقة التكنولوجيا نشأ من تجربته في Blendle.   وقال إنه بينما اشتكى المطورون أكثر من ممارسات متجر التطبيقات ، فإن التكاليف تنتقل في النهاية إلى المستهلكين، ويتم تمثيل مؤسسة App Store Claims Foundation التابعة لـ Klopping بواسطة شركة Hausfeld للمحاماة ، بتمويل من Fortress Investment Group.  

ولم ترد شركة آبل على طلبات التعليق. ولم يكن لدى المتحدث باسم Alphabet ، التي تمتلك جوجل ، أي تعليق فوري ، لكنه قال إن الشركة خفضت الرسوم على جوجل Play، وفي هذه المرحلة من إجراءات الدعوى الجماعية الهولندية - التي تم تدوينها في قانون 2020 - تم إرسال إشعار رسمي إلى أبل و جوجل.   وقال محامي هاوسفيلد روب أوخويسن إن الخطوة التالية ستكون تقديم الأدلة إلى محكمة مقاطعة أمستردام في أبريل، وإذا وافق القاضي ، فستبدأ المحكمة بعد ذلك في تقييم مزايا الشكوى، فيما قال محامي CMS ، بارت أدريان دي رويتر ، الذي لم يشارك في القضية ولكنه متخصص في دعاوى الشركات ، إن هولندا أصبحت نقطة جذب للدعاوى المرفوعة ضد الشركات متعددة الجنسيات.    وتشمل الحالات الأخيرة إجراءً بقيمة 339 مليون دولار تم إطلاقه الشهر الماضي ضد شركة إيرباص ، وحكمًا صدر العام الماضي يأمر شركة شل بخفض انبعاثاتها الكربونية.   

قد يهمك ايضا 

"أبل" تُعلن عن تدشين أول أكاديمية للنساء في الرياض كأول مؤسسة للبرمجة في الشرق الأوسط

أبل تُغضب الملايين ومطالبات باعتذار بسبب “إيموجي”

علوم عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أبل وغوغل تواجهان دعوى قضائية جماعية في هولندا أبل وغوغل تواجهان دعوى قضائية جماعية في هولندا



أخبار ذات صلة

GMT 03:44 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

ميتا تغير اسم خانة "News Feed" فى فيسبوك
العرب اليوم - ميتا تغير اسم خانة "News Feed" فى فيسبوك

GMT 03:22 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

سبيس إكس تُخطط للقيام بأول سير تجاري في الفضاء هذا العام
العرب اليوم - سبيس إكس تُخطط للقيام بأول سير تجاري في الفضاء هذا العام

GMT 03:19 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

تكساس تُقاضي "ميتا" بسبب تقنية التعرف على الوجه
العرب اليوم - تكساس تُقاضي "ميتا" بسبب تقنية التعرف على الوجه

GMT 00:03 2022 الثلاثاء ,15 شباط / فبراير

عُطل يصيب موقع "يوتيوب"
العرب اليوم - عُطل يصيب موقع "يوتيوب"

GMT 04:36 2022 الأحد ,13 شباط / فبراير

تحذير الملايين من مستخدمي "ويندوز10" و تهديد خطير يُهاجم أجهزة الكمبيوتر
العرب اليوم - تحذير الملايين من مستخدمي "ويندوز10" و تهديد خطير يُهاجم أجهزة الكمبيوتر

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض

بيروت - العرب اليوم

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستغرام. وظهرت نوال الزغبي في الفيديو بفستان قصير، مما نال إعجاب متابعيها وكانت نوال الزغبي خضعت لجلسة تصوير جديدة وظهرت نوال في إطلالتها وهي ترتدي بلوزه باللون الأبيض وبنطلون أحمر، ظهرت بها أكثر حيوية ونشاط. ونشرت نوال جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي علي الانستغرام وأبدى جمهورها إعجابهم الشديد بإطلالتها ومن ناحية أخرى شوقت نوال الزغبى جمهورها لحفلها الغنائي، في الأردن، والمقرر إقامته الشهر الجاري، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يحبها جمهورها، وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" خلينا نغني سوا قلبي على قلبوا و نقطة انتهى بالأردن بمناسبة عيد العشاق". قد يهمك أيضـــــــــ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 16:42 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

ليلى علوي تتصدر مؤشرات البحث بإطلالة ظهرت بها منذ 18 عامًا
العرب اليوم - ليلى علوي تتصدر مؤشرات البحث بإطلالة ظهرت بها منذ 18 عامًا

GMT 16:52 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

جبل الإصبع وجه ساحرة لعشاق المغامرة في السعودية
العرب اليوم - جبل الإصبع وجه ساحرة لعشاق المغامرة في السعودية

GMT 14:22 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

أفكار لتزيين المنزل خلال فصل الربيع
العرب اليوم - أفكار لتزيين المنزل خلال فصل الربيع

GMT 08:20 2022 الأربعاء ,16 شباط / فبراير

غروندبرغ يُحذِّر من خطورة الاعتداءات الحوثية على الإمارات والسعودية
العرب اليوم - غروندبرغ يُحذِّر من خطورة الاعتداءات الحوثية على الإمارات والسعودية

GMT 06:35 2022 الخميس ,17 شباط / فبراير

تلفزيون الجزائر يَسْمَح لمذيعة محجبة بإلقاء الأخبار للمرة الأولى مُنْذ نصف قرن
العرب اليوم - تلفزيون الجزائر يَسْمَح لمذيعة محجبة بإلقاء الأخبار للمرة الأولى مُنْذ نصف قرن

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:58 2017 الإثنين ,24 إبريل / نيسان

ميسي أكثر لاعب سجل في مرمى "ريال مدريد" على "برنابيو"
العرب اليوم - ميسي أكثر لاعب سجل في مرمى "ريال مدريد" على "برنابيو"

GMT 16:45 2019 الأربعاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

ميا خليفة تؤكد أنها لم تكن تملك الوعي الكامل لرفض ما يُملى عليها
العرب اليوم - ميا خليفة تؤكد أنها لم تكن تملك الوعي الكامل لرفض ما يُملى عليها

GMT 05:36 2019 الإثنين ,07 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف على أصول عائلة كارداشيان بعد اختبار الحمض النووي
العرب اليوم - تعرف على أصول عائلة كارداشيان بعد اختبار الحمض النووي

GMT 17:08 2014 الأحد ,28 كانون الأول / ديسمبر

جدول متوسط الوزن والطول للأطفال بحسب العمر
العرب اليوم - جدول متوسط الوزن والطول للأطفال بحسب العمر

GMT 04:11 2017 الثلاثاء ,12 أيلول / سبتمبر

عرض فيديو يظهر العلماء وهم يجمعون القنبلة الهيدروجينية التي أطلقت مؤخرًا
العرب اليوم - عرض فيديو يظهر العلماء وهم يجمعون القنبلة الهيدروجينية التي أطلقت مؤخرًا

GMT 07:28 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

كيت ميدلتون تُغيّر من أسلوب الأزياء الخاص بها وتلجأ للملابس الجريئة
العرب اليوم - كيت ميدلتون تُغيّر من أسلوب الأزياء الخاص بها وتلجأ للملابس الجريئة

GMT 17:23 2018 الأربعاء ,25 تموز / يوليو

فيرداسكو يودّع الدور ثمن النهائي لبطولة هامبورغ للتنس
العرب اليوم - فيرداسكو يودّع الدور ثمن النهائي لبطولة هامبورغ للتنس

GMT 08:06 2015 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

ملعب "لوفتس رود" في لندن يتزين لاستقبال السوبر السعودي
العرب اليوم - ملعب "لوفتس رود" في لندن يتزين لاستقبال السوبر السعودي

GMT 10:27 2017 الثلاثاء ,04 إبريل / نيسان

الأقمشة اليابانية أحدث نجم على ساحات الموضة العالمية
العرب اليوم - الأقمشة اليابانية أحدث نجم على ساحات الموضة العالمية

GMT 08:00 2012 الأربعاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

"جاغوار" تطلق النسخة التجريبية من "سي ـ أكس 75" الخارقة
العرب اليوم - "جاغوار" تطلق النسخة التجريبية من "سي ـ أكس 75" الخارقة

GMT 12:41 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرّف على عدد أبواب الجنة وأسمائها
العرب اليوم - تعرّف على عدد أبواب الجنة وأسمائها

GMT 20:17 2019 الثلاثاء ,26 شباط / فبراير

نادي الفروسية يقيم غداً حفل سباقه على مساهمة وهـدية النادي
العرب اليوم - نادي الفروسية يقيم غداً حفل سباقه على مساهمة وهـدية النادي

GMT 02:51 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

رئيس دايملر الألمانية يسعى للحصول على وظيفة جديدة مع بابا نويل
العرب اليوم - رئيس دايملر الألمانية يسعى للحصول على وظيفة جديدة مع بابا نويل

GMT 22:42 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

الفروسية يستضيف بطولة "السديراوي" لقفز الحواجز
العرب اليوم - الفروسية يستضيف بطولة "السديراوي" لقفز الحواجز

GMT 02:21 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

" لامبورغيني" تطلق سيارة " أوروس " الرياضية العائلية
العرب اليوم - " لامبورغيني" تطلق سيارة " أوروس " الرياضية العائلية

GMT 18:32 2019 الجمعة ,25 تشرين الأول / أكتوبر

منتجات الألبان تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في السوق الفلسطيني
العرب اليوم - منتجات الألبان تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في السوق الفلسطيني

GMT 16:00 2018 الأحد ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة زياد أبوعبسي أحد أعمدة مسرحيات زياد الرحباني
العرب اليوم - وفاة زياد أبوعبسي أحد أعمدة مسرحيات زياد الرحباني

GMT 05:40 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

ميس حمدان تكشف أسباب ابتعادها عن الدراما المصرية
العرب اليوم - ميس حمدان تكشف أسباب ابتعادها عن الدراما المصرية

GMT 20:33 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

نجل جمال خاشقجي يُنكر معرفته بالسيدة التى تزعُم أنها خطيبته
العرب اليوم - نجل جمال خاشقجي يُنكر معرفته بالسيدة التى تزعُم أنها خطيبته

GMT 01:33 2018 الخميس ,27 أيلول / سبتمبر

وزيرة البيئة المصرية تُطالب بالتصدي لظاهرة التغيرات المناخية
العرب اليوم - وزيرة البيئة المصرية تُطالب بالتصدي لظاهرة التغيرات المناخية

GMT 12:40 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبر

اغتيال قيادي من هيئة تحرير الشام برصاص مجهولين في معرة النعمان
العرب اليوم - اغتيال قيادي من هيئة تحرير الشام برصاص مجهولين في معرة النعمان

GMT 15:07 2018 الثلاثاء ,14 آب / أغسطس

الشاب سلطان السهلي يحتفل بزواجه في محافظة صامطة
العرب اليوم - الشاب سلطان السهلي يحتفل بزواجه في محافظة صامطة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab