أبل وغوغل تواجهان دعوى قضائية جماعية في هولندا

تواجه أبل و غوغل دعوى قضائية جماعية محتملة في هولندا بشأن رسوم متجر التطبيقات ، بعد أن بدأت مؤسسة يرأسها رجل الأعمال الهولندي ألكسندر كلوبنج في جمع المطالبين. حيث يعكس هذا الإجراء ، الذي لا يزال يواجه عقبات قانونية قبل أي جلسة استماع ، انتقادات متزايدة بشأن مقدار ما تفرضه الشركتان من رسوم على المطورين مقابل مدفوعات في متاجر التطبيقات الخاصة بهم ، في حين أصبحت هولندا ذات شعبية متزايدة كقضاء لمتابعة الشكاوى ضد الشركات متعددة الجنسيات.

ويعد كلوبنج هو أحد مؤسسي Blendle ، وهي منصة رقمية تمكن المستخدمين من شراء المقالات الإخبارية الفردية ، والتي باعها في عام 2020. وقال لرويترز إن تصميمه على متابعة عمالقة التكنولوجيا نشأ من تجربته في Blendle. وقال إنه بينما اشتكى المطورون أكثر من ممارسات متجر التطبيقات ، فإن التكاليف تنتقل في النهاية إلى المستهلكين، ويتم تمثيل مؤسسة App Store Claims Foundation التابعة لـ Klopping بواسطة شركة Hausfeld للمحاماة ، بتمويل من Fortress Investment Group.

ولم ترد شركة آبل على طلبات التعليق. ولم يكن لدى المتحدث باسم Alphabet ، التي تمتلك جوجل ، أي تعليق فوري ، لكنه قال إن الشركة خفضت الرسوم على جوجل Play، وفي هذه المرحلة من إجراءات الدعوى الجماعية الهولندية - التي تم تدوينها في قانون 2020 - تم إرسال إشعار رسمي إلى أبل و جوجل. وقال محامي هاوسفيلد روب أوخويسن إن الخطوة التالية ستكون تقديم الأدلة إلى محكمة مقاطعة أمستردام في أبريل، وإذا وافق القاضي ، فستبدأ المحكمة بعد ذلك في تقييم مزايا الشكوى، فيما قال محامي CMS ، بارت أدريان دي رويتر ، الذي لم يشارك في القضية ولكنه متخصص في دعاوى الشركات ، إن هولندا أصبحت نقطة جذب للدعاوى المرفوعة ضد الشركات متعددة الجنسيات. وتشمل الحالات الأخيرة إجراءً بقيمة 339 مليون دولار تم إطلاقه الشهر الماضي ضد شركة إيرباص ، وحكمًا صدر العام الماضي يأمر شركة شل بخفض انبعاثاتها الكربونية.

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