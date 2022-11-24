مهاجمون يخترقون شبكات الطاقة باستغلال برنامج عمره عقدين

حذّرت شركة مايكروسوفت من أن مجرمين إلكترونيين يستغلون خادم ويب متوقفًا عن العمل منذ أكثر من عقدين، ولكنه يُستخدم في أجهزة إنترنت الأشياء الشائعة، وذلك بغية استهداف المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة