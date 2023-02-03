مشاكل تقنية تضرب موقع تسلا العالمي للسيارات الكهربائية المملوك لإيلون ماسك

قال موقع Downdetector ، ، إن تقارير المستخدمين تشير إلى وجود مشاكل في موقع تسلا العالمي، الذي يمتلكه الملياردير الأمريكي إليون ماسك، مالك شركة تويتر. وموقع Downdetector معني بجمع المعلومات واكتشاف المشكلات عن مدى جودة المواقع الالكتروينة العالمية، وإصدار تقارير على شكل رسوم بيانيه خلال 24 ساعة ومقارنتها على مدار اليوم.وكشف المستخدمون عن دخولهم للموقع بطريقة عادية، ولكن لا يستجيب الخادم احيانا للطلب ولا يعثر على الصفحة المرغوب زيارتها.