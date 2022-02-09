شركة وينج تبدأ تقديم خدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار لأول منطقة مترو أميركية

تستعد شركة Wing الرائدة في توصيل الطائرات بدون طيار لإطلاق أولى خدماتها فى منطقة مترو رئيسية بالولايات المتحدة، وفقا لتقرير digitaltrend. وحتى الآن، تقوم الشركة المملوكة لشركة Alphabet بتجربة خدمات توصيل الطائرات بدون طيار في العديد من المدن في أستراليا وفنلندا، بالإضافة إلى المجتمع الصغير في كريستيانسبورج بولاية فيرجينيا، حيث تم الانتهاء من أكثر من 130.000 عملية تسليم تجارية على مستوى العالم حتى الآن. وتهدف Now Wing إلى إطلاقها في Little Elm و Frisco في شمال دالاس في الأشهر المقبلة، مما يمكّن "الآلاف" من السكان من طلب مجموعة من السلع - بما في ذلك الأدوية والأطعمة والمستلزمات المنزلية - من الشركات المحلية عبر هواتفهم الذكية للتسليم عن طريق بدون طيار بعد بضع دقائق.