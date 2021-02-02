أعطت أداة تصوير جديدة داخل تلسكوب مُطوّر، منظراً جديداً ومفصلاً بشكل رائع لموقع هبوط مركبة الفضاء «أبولو 15» على سطح القمر. وكانت «أبولو 15» ، هي البعثة الرابعة التي تهبط على القمر، وبدأت في 26 يوليو (تموز) عام 1971، وانتهت في 7 أغسطس (آب) من العام ذاته، ومن خلال ارتداد إشارة رادار قوية عن سطح القمر، تمكنت الأداة الجديدة من تحقيق دقة عرض مذهلة، حيث تظهر أجساماً بحجم 5 أمتار. والتصوير بالرادار ليس فكرة جديدة، لكنّها أداة مفيدة للغاية للكشف عن الهياكل الدقيقة على السطح، وعلى أطوال موجية أطول، ويمكنها البحث على عمق 10 أمتار تحت السطح، وتساعد هذه التقنية على الأرض، في العثور على الأنقاض المدفونة، لكن مرصد «غرين بانك»، الذي يقع في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة، ويستضيف أكبر تلسكوب راديوي قابل للتدوير في العالم، يستخدمها في تصوير الأجسام البعيدة مثل القمر.

ويقول تقرير نشره موقع «ساينس أليرت» أمس، إنّ التلسكوب خضع مؤخراً لتطوير استُخدم خلاله جهاز جديد للإرسال له قدرات عالية اختُبرت في تصوير موقع هبوط «أبولو 15».

وفي الاختبار الذي أجري في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أرسل جهاز الإرسال الجديد إشارة رادار إلى القمر، مستهدفاً موقع هبوط «أبولو 15»، وهي بقعة صغيرة من القمر، على قرص يبلغ قطره 3474.2 كيلومتر (2158.8 ميل)، وجُمعت هذه الإشارة، عندما ارتدت مرة أخرى عبر مجموعة من التلسكوبات الراديوية عبر الولايات المتحدة، التي تتحد بشكل أساسي لإنشاء طبق تجميع بحجم القارة، وكانت النتيجة صورة تكشف تفاصيل الموقع، ومنها حفرة في منتصفها العلوي، هي فوهة بركان تسمى «هادلي سي» ، يبلغ عرضها نحو 6 كيلومترات. ورغم ما تحقق، فإنّ أحلام الفريق العلمي لمرصد «غرين بانك» لا تتوقف، ويعملون على تطوير نظام رادار عالي الطاقة بقدرة 500 كيلوواط، سيمكنهم من رؤية المزيد من التفاصيل المذهلة. ويضيف التقرير «ستكون هذه الأداة مفيدة لجميع أنواع العلم، وستمكننا من رؤية القمر عن كثب، كما يمكننا رؤية أقمار كواكب أخرى، حتى أنّه يمكن استخدامها لتصوير الكويكبات المارة والحطام الفضائي، وهي خافتة جداً بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام التلسكوبات التقليدية، لكن يمكننا التحقق منها باستخدام تقنية الرادار».

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