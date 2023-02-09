تحذير بريطاني من استحواذ مايكروسوفت كورب على أكتيفيجن بليزارد لألعاب الكمبيوتر

مكافحة الاحتكار في بريطانيا من مخاطر استحواذ شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب على شركة ألعاب الكمبيوتر أكتيفيجن بليزارد مقابل 69 مليار دولار على مستوى المنافسة في سوق ألعاب الكمبيوتر ببريطانيا، مشيرة إلى أنها قد تضطر إلى إجبار الطرفين على بيع لعبة "كول أوف ديوتي" إلى طرف ثالث لإتمام الصفقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المنافسة والأسواق البريطانية القول إنها ألقت نظرة أولية على الصفقة، وترى أنها قد تؤدي إلى خفض كبير في مستوى المنافسة وزيادة في الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة والابتكار في سوق ألعاب الفيديو ببريطانيا.