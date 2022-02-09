تيك توك تؤسس أول مجلس استشاري في المنطقة لتنفيذ وتوجيه أفضل ممارسات وسياسات السلامة على المنصة

أعلنت تيك توك، منصة مقاطع الفيديو القصيرة الرائدة في العالم، عن إطلاق أول مجلس استشاري للسلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بهدف توجيه المنصة لاعتماد أفضل ممارسات وسياسات السلامة. ويضم هذا المجلس بشكل أولي ستة أعضاء من قادة الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، الذين سيقدمون خبراتهم في مجالات اختصاصاتهم، بما في ذلك المشورة بشأن سياسات وممارسات تعديل المحتوى، بالإضافة إلى العمل على تطوير استراتيجيات لتعزيز سلامة منصة تيك توك في المنطقة. وعلاوة على ذلك، سيكون هذا المجلس في غاية الأهمية لمواجهة التحديات الحقيقية التي تؤثر على الرفاهية الرقمية في عالم اليوم، وتحديد القضايا الناشئة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والتي تؤثر على منصة تيك توك ومجتمعها.