رائدا فضاء أميركيان يهبطان في خليج المكسيك لأول مرة

هبط رائدا فضاء أميركيان من محطة الفضاء الدولية في خليج المكسيك، الأحد، في مركبة "سبايس إكس" متوّجين بنجاح أول مهمة مأهولة للشركة لصالح وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).وخاطب مدير الرحلة رائدي الفضاء "نرحب بكما على الأرض ونشكركما لأنكما سافرتما في مركبة سبيس إكس".وهبطت "كرو دراغون" قبالة بينساكولا في ولاية فلوريدا، كما كان مقررا في الساعة 2:48 ظهرا، وفقا للقطات مباشرة بعد دخول الغلاف الجوي للأرض بسلام.

وقد ساهمت 4 مظلات كبيرة في إبطاء عملية هبوط المركبة التي سيتم سحبها بسرعة بواسطة سفينة تابعة لشركة "سبايس إكس".وكان الرائدان دوغ هيرلي وبوب بنكن قد شاركا في حفل وداع، السبت، بالمحطة الفضائية الدولية، قبل ساعات من رحيلهما على متن مركبة الفضاء "دراغون".ورغم اقتراب الإعصار إساياس، قالت ناسا إن الطقس مناسب في فترة ما بعد الظهيرة، الأحد، في خليج المكسيك بالقرب من بنما سيتي بولاية فلوريدا.

ومثل الهبوط الأول من نوعه على الماء لرواد فضاء منذ 45 عاما، وكانت آخر مرة أعقبت المهمة المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي عام 1975 والمعروفة باسم أبولو - سويوز.وأنهت المهمة التي امتدت لشهرين، الشح المطول في عمليات الإطلاق بالولايات المتحدة التي اعتمدت على الصواريخ الروسية لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الدولية منذ نهاية عصر المكوك.