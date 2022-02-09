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مؤسس PayPal يُخطط للاستقالة من مجلس إدارة فيس بوك

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العرب اليوم - مؤسس PayPal يُخطط للاستقالة من مجلس إدارة فيس بوك

فيسبوك
واشنطن - العرب اليوم

 قالت Meta Platforms Inc، الشركة الأم لفيسبوك، إن المستثمر الملياردير بيتر ثيل ، وهو مستثمر مبكر كان عضوًا في مجلس إدارة الشركة منذ 2005، قرر التقاعد.   وقال شخص مطلع على الوضع إن ثيل يهدف إلى قضاء بعض الوقت في مساعدة المرشحين الذين يعتقد أنهم سيقدمون أجندة الرئيس السابق دونالد ترامب في منتصف المدة الأمريكية، انتخابات الكونجرس هذا العام.

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مؤسس paypal يُخطط للاستقالة من مجلس إدارة فيس بوك مؤسس paypal يُخطط للاستقالة من مجلس إدارة فيس بوك



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