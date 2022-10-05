هاكرز يسربون 500 جيجابايت من بيانات المدارس في لوس أنجلوس

ذكرت تقارير إعلامية أن البيانات التي سُرقت أثناء هجوم إلكتروني على منطقة مدارس لوس أنجلوس الموحدة (LAUSD) تم نشرها للعامة من قبل قراصنة، حيث تم الإعلان عن البيانات المأخوذة من النظام المدرسي خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل Vice Society