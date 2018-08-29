كيف تمنع واتس آب من تخزين رسائلك على google drive

إذا كنت مستخدمًا لنظام أندرويد وتراسل أصدقائك عبر تطبيق واتس آب، فقد تكون رسائلك الخاصة عرضة للخطر، فعلى الرغم من أن تطبيق الدردشة التابع لفيس بوك يستخدم التشفير من طرف إلى طرف، مما يعنى أن المرسل والمتلقى فقط هم من يمكنهما رؤية الرسائل، اتضح أن تطبيق المراسلة سيخزن أيضًا الرسائل فى أرشيفات Google Drive، وبخلاف الرسائل داخل تطبيق WhatsApp نفسه، فإن هذه الرسائل المخزنة ليست محمية بتشفير من طرف إلى طرف.
وما يثير القلق أن هذا يعنى أن المتسللين يمكنهم الوصول إلى رسائلك، ولحسن الحظ، هناك أمر لإيقاف تطبيق WhatsApp من تخزين رسائلك على Google Drive، وهذا من خلال الضغط على options وبعدها chats ثم اختر chats backup، وبعد ذلك قم بإيقاف ميزة archive.
ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تتم أيضًا إزالة نُسخ WhatsApp الاحتياطية تلقائيًا من Google Drive بعد عام ، مما يعنى أن دردشاتك القديمة آمنة.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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