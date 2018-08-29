كيف تمنع واتس آب من تخزين رسائلك على google drive



إذا كنت مستخدمًا لنظام أندرويد وتراسل أصدقائك عبر تطبيق واتس آب، فقد تكون رسائلك الخاصة عرضة للخطر، فعلى الرغم من أن تطبيق الدردشة التابع لفيس بوك يستخدم التشفير من طرف إلى طرف، مما يعنى أن المرسل والمتلقى فقط هم من يمكنهما رؤية الرسائل، اتضح أن تطبيق المراسلة سيخزن أيضًا الرسائل فى أرشيفات Google Drive، وبخلاف الرسائل داخل تطبيق WhatsApp نفسه، فإن هذه الرسائل المخزنة ليست محمية بتشفير من طرف إلى طرف.

وما يثير القلق أن هذا يعنى أن المتسللين يمكنهم الوصول إلى رسائلك، ولحسن الحظ، هناك أمر لإيقاف تطبيق WhatsApp من تخزين رسائلك على Google Drive، وهذا من خلال الضغط على options وبعدها chats ثم اختر chats backup، وبعد ذلك قم بإيقاف ميزة archive.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تتم أيضًا إزالة نُسخ WhatsApp الاحتياطية تلقائيًا من Google Drive بعد عام ، مما يعنى أن دردشاتك القديمة آمنة.