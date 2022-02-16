أعلنت شركة ميتا (المنصة الأم لفيسبوك) تغيير اسم خانة News Feed، وهو الجزء الأساسي من الخدمة والذي يعلم المستخدمون ما شاركه أصدقاؤهم وعائلاتهم. ووفقًا لموقع (ذا فيرج) التقني فإن الاسم الجديد للخدمة هو Feed فقط ويعكس تغيير الاسم بشكل أفضل المحتوى المتنوع الذي يراه الناس على المنصة ولا يؤثر التغيير على تجربة التطبيق. وأظهرت الأبحاث أن المعلومات المضللة تحصل على قدر أكبر من المشاركة على المنصة مقارنة بالمعلومات القائمة على الحقائق.

ومن ضمن التجديدات التي قدمتها "ميتا" أعلنت عن إطلاق ميزة (Split Payments) أي تقسيم المدفوعات عبر تطبيق ماسنجر (Messenger) لكل شخص في الولايات المتحدة يستخدم هاتفًا يعمل بنظام آي أو إس أو أندرويد. وقدمت "ميتا" شرحًا عبر المدونة الخاصة بها، حول آلية تقسيم المدفوعات عبر الضغط على أيقونة (+) في الدردشة الجماعية وتحديد علامة تبويب المدفوعات، ثم الضغط على زر البدء.

وبذلك يتمكن المستخدم من تقسيم فاتورته بالتساوي أو تخصيص المبلغ الذي يدين به كل شخص، بعد ذلك تتم عملية تأكيد تفاصيل الدفع وإرسالها. كما أعلنت "ميتا"، عن إطلاق عناصر تحكم جديدة في تسجيل الرسائل الصوتية. وأوضحت "ميتا"، في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم، أن العناصر الجديدة تتضمن إيقاف رسالة صوتية مؤقتًا أو معاينتها أو حذفها أو متابعة تسجيلها قبل إرسالها، لافتة إلى أنها تعمل على زيادة مدة الرسائل الصوتية من دقيقة واحدة إلى 30 دقيقة. وكما أعلنت "ميتا" عن إرسال رسائل تختفي مع وضع "فانيش" بعد رؤيتها، وإذا لم تتمكن من العثور على الكلمات الصحيحة، ويمكنك أيضًا إرسال الميمات المختفية أو ملفات (GIF) أو الملصقات أو ردود الفعل