أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية الثلاثاء وفاة رائد الفضاء والتر كاننغام الذي سافر على متن رحلة (أبولو 7) في عام 1968، والتي جرت في مدار قريب من الأرض كأول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة أبولو الفضائية الجديدة والتي خاضت لاحقا غمار الرحلة إلى القمر. ووصفت ناسا الراحل بأنه كان طيارا مقاتلا وعالما فيزيائيا ورائد أعمال، لكنه قبل كل شيء كان مستكشفا.