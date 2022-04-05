للمرة الأولى وكالة ناسا تستعد لإطلاق السياحة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية

ناسا على وشك الشروع في أول مهمة للسياحة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، ويمكنك مشاهدة الحدث بأكمله فور حدوثه، وفقا لتقرير digitaltrend. وتنظمها شركة Axiom Space ومقرها تكساس وباستخدام أجهزة SpaceX، وستنطلق المهمة التي تستغرق 10 أيام من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا فى وقت الغداء الأربعاء المقبل 6 أبريل. ويتألف الطاقم من المستثمر الكندى وفاعل الخير مارك باثى، ورجل الأعمال الأمريكى لارى كونور، والطيار السابق في سلاح الجو الإسرائيلي إيتان ستيب، إلى جانب قائد المهمة ورائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا.