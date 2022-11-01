عطل مفاجئ يضرب إنستغرام أدى لتعليق آلاف الحسابات

يبحث إنستغرام مشكلة منعت الآلاف من مستخدميها من الوصول إلى منصة مشاركة الصور، إذ شكا العديد منهم من تعليق حساباتهم. وقال إنستغرام المملوك لشركة "ميتا بلاتفورمز"، على حسابه في تويتر الاثنين: "ندرك أن بعضكم يواجه مشكلات في الوصول إلى حسابه على إنستغرام. نحن ننظر في هذا الأمر ونعتذر عن الإزعاج".