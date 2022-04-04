تضع أبل بشكل روتيني المنتجات القديمة في فئتي "عتيقة" و "عفا عليها الزمن"، حيث كشف تقرير صادر عن MacRumors أن أبل ستضيف قريبًا ثلاثة منتجات إلى قائمة المنتجات القديمة، ويذكر التقرير ، نقلاً عن مذكرة داخلية ، أنه اعتبارًا من 30 أبريل ، ستصبح ثلاثة طرازات MacBook قديمة. وتشمل طرازات MacBook التي ستصبح قديمة الطراز MacBook Air (11 بوصة ، أوائل 2014) ، و MacBook Air (13 بوصة ، أوائل 2014) ، و MacBook Pro (13 بوصة ، منتصف 2014). ما هي منتجات أبل القديمة؟ عندما يتعلق الأمر بالأجهزة القديمة ، توضح أبل أن "المنتجات تعتبر قديمة عندما توقفت أبل عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 7 سنوات"، وبمعنى آخر ، لا تحصل على أي تحديثات وبالإضافة إلى ذلك لن تقوم أبل بإصلاحها أو صيانتها على الإطلاق، وفي الواقع ، حتى مزودي الخدمة لا يمكنهم طلب قطع غيار لمنتجات قديمة.

لذا فليس من المستغرب أن نرى طرازات MacBook هذه تضاف إلى القائمة القديمة لمنتجات أبل، وكان جهاز MacBook Air يأتي بأحجام 11 بوصة و 13 بوصة، ومع ذلك ، في عام 2016 ، أوقفت شركة أبل رسميًا الإصدار 11 بوصة وتوقفت عن بيعه، ويستمر جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة في الازدهار وهو حجم الشاشة الوحيد الذي يأتي به، ومع ذلك ، تنتشر الشائعات حول إطلاق أبل إصدارًا أكبر من MacBook Air. وقد اقترح المحلل التكنولوجي الشهير في أبل Ming-Chi Kuo أن أبل قد تطلق MacBook Air في شكل جديد في الربع الثالث من عام 2022، كما قال Kuo أن MacBook Air القادم لن يحتوي على شاشة LED صغيرة. كما أشارت شائعات أخرى إلى أن جهاز 2022 MacBook Air قد يشبه إلى حد كبير أحدث جيل من طرازات MacBook Pro، وتم تغيير تصميم MacBook Pro من قبل أبل في أواخر عام 2021 مما منحه مظهرًا مختلفًا، ويمكن أن يأتي MacBook Air أيضًا بمجموعة متنوعة من الألوان ، وفقًا للتقارير.