الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين، اليوم بنجاح قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد وذكر أن القمر الصناعي (ياوقان-36) أُطلق في الساعة 8:23 مساء (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش-2 دي)، ودخل المدار المخطط له بنجاح