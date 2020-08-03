أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، أن وزارته تعمل على تحول الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية من خلال متابعة المحاضرات على منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز, أنه يمكن تبادل المواد العلمية بين الجامعات وبعضها، كما أنه من الممكن إعادة المحاضرات أكثر من مرة بالنسبة للطلاب، مؤكدًا أنه جارى التعاقد مع الشركات المنفذة لرقمنة العملية التعليمية الجامعية

ومن الجدير بالذكر, أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" والتي تهدف الى تدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوي الجمهورية على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الالكترونية, وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة التي قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطويرها تكنولوجيا؛على أن يتم دمج المتدربين من ذوي الإعاقة بنسبة 10% من إجمالي عدد المتدربين.

وتوفر مبادرة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" التدريب عبر الانترنت على مدار شهرين، حيث يشمل التدريب المهارات الحياتية العامة مثل مهارات التواصل والقيادة؛ وتوفير التوجيه لانتقاء مجالات التدريب المتخصصة؛ والتدريب المهني المتخصص من خلال توفير مسارين الأول يشمل الجانب التقني مثل شبكات الحاسب والبرمجة ونظم التشغيل والأمن السيبراني؛ والمسار الثاني معني بتدريب فني في مجالات التسويق الإليكتروني، وتصميم الجرافيك، وتطوير تطبيقات المحمول وتطوير المواقع الالكترونية والأعمال الإدارية؛ ويختتم التدريب بالتعرف على كيفية الحصول على فرصة عمل متميزة من خلال منصات العمل الحُر.

وتأتي مبادرة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من أهم محاورها بناء الانسان المصري، واستجابًة إلى متطلبات السوق والتي أدت إلى تعميم ونشر بقوة فرص التعلم التكنولوجي الرقمي وتعظيم الاستفادة من طاقات المهنيين المستقلين؛ حيث تسهم المبادرة في بناء قدرات ومهارات الشباب في مجالات متعددة تساعدهم في الحصول على فرص عمل من خلال المنصات الرقمية