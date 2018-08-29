هواتف أيفون المقبلة لن تحمل تصميما مختلفا عن iphone x

كشف تقرير حديث أن أجهزة أيفون القادمة من أبل لن تتمتع بتصاميم جديدة بشكل كبير عن النسخ الصادرة العام الماضى، وأخبر أشخاص مطلعون على الأمر بوكالة "بلومبرج" أن الأجهزة القادمة ستحمل تحديثات داخلية، مع الاحتفاظ بتصميم هاتف iPhone X.
وسيكون هناك ثلاثة خيارات مختلفة لحجم الشاشة بأسعار مختلفة، وأكدت المصادر أن أجهزة أيفون الجديدة ستأتى مع شاشة OLED من الحافة إلى الحافة، والتى جاءت مع هاتف iPhone X، إلى جانب الزجاج الخلفى بحواف من الفولاذ المقاوم للصدأ وكاميرات مزدوجة فى الخلف.
ولن تحمل أى من هواتف iPhone المقبلة تصاميم جديدة تمامًا مثل ما حدث مع هاتف iPhone X العام الماضى أو iPhone 6 فى عام 2014، ووفقًا للمصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، تخطط شركة أبل لإجراء تغييرات أكثر أهمية فى عام 2019.
ومع ذلك يقال إن أكبر جهاز قادم من أبل والذى سيحمل اسم iPhone X Plus سيحتوى على شاشة كبيرة للغاية 6.5 بوصة.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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