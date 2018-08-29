هواتف أيفون المقبلة لن تحمل تصميما مختلفا عن iphone x



كشف تقرير حديث أن أجهزة أيفون القادمة من أبل لن تتمتع بتصاميم جديدة بشكل كبير عن النسخ الصادرة العام الماضى، وأخبر أشخاص مطلعون على الأمر بوكالة "بلومبرج" أن الأجهزة القادمة ستحمل تحديثات داخلية، مع الاحتفاظ بتصميم هاتف iPhone X.

وسيكون هناك ثلاثة خيارات مختلفة لحجم الشاشة بأسعار مختلفة، وأكدت المصادر أن أجهزة أيفون الجديدة ستأتى مع شاشة OLED من الحافة إلى الحافة، والتى جاءت مع هاتف iPhone X، إلى جانب الزجاج الخلفى بحواف من الفولاذ المقاوم للصدأ وكاميرات مزدوجة فى الخلف.

ولن تحمل أى من هواتف iPhone المقبلة تصاميم جديدة تمامًا مثل ما حدث مع هاتف iPhone X العام الماضى أو iPhone 6 فى عام 2014، ووفقًا للمصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، تخطط شركة أبل لإجراء تغييرات أكثر أهمية فى عام 2019.

ومع ذلك يقال إن أكبر جهاز قادم من أبل والذى سيحمل اسم iPhone X Plus سيحتوى على شاشة كبيرة للغاية 6.5 بوصة.