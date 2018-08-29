تطبيق google duo يعمل الآن على أجهزة الآيباد وينافس facetime

لم يفى مؤسس شركة أبل "ستيف جوبز" بوعده فى جعل FaceTime مفتوحًا للجميع، لذلك يجب على مستخدمى أجهزة أبل تنزيل تطبيقات بديلة من أجل إجراء دردشة مرئية مع الأصدقاء على Android والعكس، والآن قررت جوجل تقديم الحل لتلك الأزمة.
إذ اقترب تطبيق Google Duo المملوك لجوجل من الحصول على دعم رسمى لجهاز iPad من Apple، بالإضافة إلى الدعم السابق لأجهزة iPhones و Android، وهو ما يعنى أنه سيكون البديل لإجراء مكالمات فيديو بين مستخدمى أنظمة التشغيل المختلفة.
وذكرت شركة جوجل هذه الأخبار عبر تغريدة جديدة نشرتها بحسابها الرسمى على موقع "تويتر"، ومن المقرر أن يكون التطبيق متاح على أجهزة تابلت أندرويد والآيباد فى وقت واحد قريبا.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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